İçişleri Bakanlığı: Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlı ekiplerinin, Lice kırsalında Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyonlarda 847 kilo toz esrar, 124 kilo kubar esrar, 45 kilo skunk ele geçirilirken, teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı 2 sığınakta da çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu. Açıklamada ayrıca narko-terör operasyonlarının kesintisiz sürdüğü kaydedildi.