İçişleri Bakanlığı: Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
14.12.2020 10:03
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlı ekiplerinin, Lice kırsalında Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyonlarda 847 kilo toz esrar, 124 kilo kubar esrar, 45 kilo skunk ele geçirilirken, teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı 2 sığınakta da çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu. Açıklamada ayrıca narko-terör operasyonlarının kesintisiz sürdüğü kaydedildi.
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