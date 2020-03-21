Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı: 'Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al, ve benzeri şekilde hizmet verecek"
İçişleri Bakanlığı: "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al, ve benzeri şekilde hizmet verecek" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı