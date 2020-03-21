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İçişleri Bakanlığı: "Lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerinin oturma...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.
İçişleri Bakanlığı: "Lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak."
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:10 Kaynak: AA
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