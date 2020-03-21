İçişleri Bakanlığı: Lokanta ve restoranlar sadece paket servis yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Lokanta ve restoranlar sadece paket servis yapacak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Lokanta ve restoranlar sadece paket servis yapacak

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ek bir genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı: Lokanta ve restoranlar sadece paket servis yapacak, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, içkili veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri, bugün saat 24.00 itibarıyla sadece paket servis veya 'gel- al' benzeri uygulamalarla müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüse karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla lokanta ve restoranlar hariç olmak üzere birçok umuma açık yerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı. Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre, gönderilen genelge kapsamında, içkili, içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri, bugün saat 24: 00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak."

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin, kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:31 Kaynak: DHA

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