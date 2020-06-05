İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 60 adet M-16 fişeği, 8 adet şarjör, 2 adet el bombası, 1 adet şemsiye, 1 adet palaska, 1 adet şarjörlük, 1 adet telsiz, 1 adet pil bloğu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.