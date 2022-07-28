Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK 'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Eren Abluka-26 (Mardin-Ömeryan) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu" başlatıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Acar, Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri: Mardin'de 'Eren Abluka-26 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

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