İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Mardin kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Mardin kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda, kent kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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