Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Mardin'de, Biri Terörden Arananlar Listesinde 300 Bin TL Ödülle Gri Kategoride...

İçişleri Bakanlığı: "Mardin'de, Biri Terörden Arananlar Listesinde 300 Bin TL Ödülle Gri Kategoride...

1 saat önce

IHAAW180645-GEN/19-03-2019- İçişleri Bakanlığı: "Mardin'de, biri terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist olmak üzere; toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı:
IHAAW180645-GEN/19-03-2019

- İçişleri Bakanlığı: "Mardin'de, biri terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist olmak üzere; toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi." 19.03.2019 18: 06: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:13 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Güncel
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