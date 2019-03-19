İçişleri Bakanlığı: "Mardin'de, Biri Terörden Arananlar Listesinde 300 Bin TL Ödülle Gri Kategoride...
1 saat önce
IHAAW180645-GEN/19-03-2019- İçişleri Bakanlığı: "Mardin'de, biri terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist olmak üzere; toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.
IHAAW180645-GEN/19-03-2019
- İçişleri Bakanlığı: "Mardin'de, biri terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist olmak üzere; toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi." 19.03.2019 18: 06: 45 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:13 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin Projesinde Müthiş Rakam! 500 Milyon TL
Yerli Safranın Kilosu 30 Bin TL'den Satılıyor
Dolandırıcılık Çetesinin Lideri, Vergi Rekortmeni Olmuş
Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon