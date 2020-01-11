Son Dakika › Dünya › İçişleri Bakanlığı, Mardin'de PKK'ya yönelik 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldığını açıkladı - Son Dakika Dünya
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de PKK'ya yönelik 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldığını açıkladı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla PKK militanlarına yönelik "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldığını açıkladı. jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla PKK militanlarına yönelik "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla PKK militanlarına yönelik "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldığını açıkladı.
Bakanlık, geçen yıl ağustos ayında PKK militanlarına karşı başlatılan "Kıran" operasyonlarının ise tamamlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:37
Son Dakika Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur görevine başladı Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık Taksim'de turistler birbirine girdi: 2 kişi bıçaklandı