İçişleri: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

28.07.2022 08:59
İçişleri: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde İHA ile tespit edilen 3 PKK/KCK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde İHA ile tespit edilen 3 PKK/KCK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalarda; dün akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Günyurdu köyü bölgesinde İHA vasıtasıyla 3 örgüt mensubu tespit edildi. İHA ile saatlerce süren takip sonucu 3 örgüt mensubunun yeri tam olarak tespit edildi. Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordinasyon kuruldu. Havalanan F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Ayrıca atış gerçekleştirilen noktalar ve çevresini taramak, bahse konu bölgede olabilecek diğer örgüt mensuplarının da etkisiz hale getirilebilmesi amacıyla Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ortaklığında operasyon başlatıldı. Geniş çaplı operasyon devam ediyor.

SOYLU: DOSTLARIMIZDAN TAZİYE BEKLİYORUZBakan Soylu, Twitter hesabından 'Topraklarımızda terörist istemiyoruz, teslim olun' mesajı ile yaptığı açıklamada, "Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi. Dostlarımızdan taziye mesajı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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