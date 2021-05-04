İçişleri Bakanlığı market genelgesi: Hangi ürünlerin satışı yasak, yeni düzenlemeler neler? - Son Dakika
BBC

İçişleri Bakanlığı market genelgesi: Hangi ürünlerin satışı yasak, yeni düzenlemeler neler?

04.05.2021 13:12
İçişleri Bakanlığı market genelgesi: Hangi ürünlerin satışı yasak, yeni düzenlemeler neler?, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra hayvan yemi, mama ve kozmetik ürünler satılabilecek.

İçişleri Bakanlığı, gece 81 ilin valiliğine "Market Tedbirleri" başlığı altında bir genelge gönderdi.

Genelgede, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde marketlerde satılabilecek olan ürünlerle ilgili düzenlemeler yer alıyor.

Ayrıca bu genelgede tam kapanma döneminde alkollü içecek satışına kısıtlama getirildiği de İçişleri Bakanlığı tarafından ilk kez resmi bir belgede kabul ediliyor.

Hangi ürünlerin satışı yasak?

Genelgede, tam kapanma döneminde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildiği belirtiliyor.

Bu kısıtlamaların da "marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek" amacını taşıdığı ve ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ile sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda belirlendiği ifade ediliyor.

Genelgeye göre, marketlerde "zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin" satışına izin verilmeyeceği aktarılıyor ve şu düzenlemeler getiriliyor:

Temel gıda maddesinin nasıl tanımlandığına ilişkin mevzuat, kanun ve diğer düzenlemelerde net bir tanım yer almıyor.

Ancak Katma Değer Vergisi ile ilgili düzenlemenin ekinde Temel Gıda Maddeleri listesi bulunuyor. Bu listede canlı hayvan, et, süt, süt ürünleri, un ve unlu mamüller, tatlı, çikolata, kahve, çay, baharatlar ve kuru otlar, çeşitli sebze ve meyveler, çerez, kuru meyve ve sosis, salam gibi ürünler yer alıyor.

Daha önce yayımlanmış İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayımladığı bazı genelgelerde "et, süt, balık, un ve unlu mamuller" temel gıda maddelerinin örnekleri arasında sıralanıyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün websitesinde de beş temel besin grubu tanımlanıyor. Buna göre, temel besin grupları şunlar:





Temizlik ürünleri kapsamında neler var?

Temizlik ürünlerinin kapsamına neler girdiğine dair İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ayrıntılı bir tanımlama yer almıyor.

Mevzuatta da temizlik ürünlerinin tanımıyla ilgili net bir bilgi yer almıyor ancak bu ürünlerin üretiminde kullanılabilecek maddelerle üretim süreçleri düzenleniyor.

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği (KTSD), internet sitesinde temizlik ürünlerini "sabun, deterjan, ev bakım ve hijyenik kağıt ürünleri" olarak tanımlıyor.

KTSD'nin sitesinde, kozmetik ürünler de temizlik ürünleri kapsamında değerlendiriliyor.

Ancak İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünlerin satılamayacağı belirtiliyor.

Deterjan, sabun, hijyenik ped ve ev temizlik ürünleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama ise genelgede net bir şekilde yer almıyor.

Marketler ne zaman ve hangi günler açık?

Tam kapanma dönemiyle ilgili ilk yayımlanan genelge kapsamında açık kalabilecek işyerleri ve çalışma saatlerine ilişkin herhangi bir yeni düzenleme yapılmadı.

Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.

Zincir marketlerin ve süpermarketlerin ise Pazar günleri kapalı kalması öngörülüyor.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı açıklamada, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasının gerekçesini, "Uzun zamandan beri zincir market ve süper marketler de önemli bir görev yapıyorlar, arz ortaya koyuyorlar. Onlar da bu kapanma döneminde bir gün izin kullanabilecek diye görülebilir" sözleriyle açıkladı.





Alkollü içecek satışıyla ilgili son durum ne?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde "daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra" ifadesi bulunuyor.

Bu ifadeyle, tam kapanma döneminde içki satışının yasaklandığı ilk kez İçişleri Bakanlığı'nın resmi bir belgesinde yer almış oldu.

İlk olarak bazı Cumhurbaşkanlığı muhabirleri tarafından ortaya atılan tam kapanma döneminde alkollü içecek satışının yasak olduğu iddiaları kafa karışıklığına yol açmıştı.

Tam kapanmanın ilk günlerinde zincir marketler ve açık olan bazı tekel bayileri içki satışı yaptı.

Ancak daha sonra haftasonunda 20'den fazla ilde içki satışı İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde de bu yasağın tüm ülkeyi ve tam kapanma dönemini kapsadığı anlaşılıyor.

İçişleri Bakanlığı market genelgesi: Hangi ürünlerin satışı yasak, yeni düzenlemeler neler?
İçişleri Bakanlığı market genelgesi: Hangi ürünlerin satışı yasak, yeni düzenlemeler neler?
İçişleri Bakanlığı market genelgesi: Hangi ürünlerin satışı yasak, yeni düzenlemeler neler?

İçişleri Bakanlığı, Market, Mayıs, Kamu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İçişleri Bakanlığı market genelgesi: Hangi ürünlerin satışı yasak, yeni düzenlemeler neler? - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı? Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı? 10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu 10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı
Oruç tuttuğu için kulüpten gönderildiği söylentileri Demba Ba'ya sert sözler sarf ettirdi Oruç tuttuğu için kulüpten gönderildiği söylentileri Demba Ba'ya sert sözler sarf ettirdi         
14:10
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı         
13:48
Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz         
13:25
Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı         
12:53
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi         
12:49
Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları         
12:28
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi         
12:12
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı         
10:59
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir         
10:25
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 14:24:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı market genelgesi: Hangi ürünlerin satışı yasak, yeni düzenlemeler neler? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement