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İçişleri Bakanlığı: "Mart ayında terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabı incelendi, 2...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Mart ayında terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
İçişleri Bakanlığı: "Mart ayında terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldı."
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:12 Kaynak: AA
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