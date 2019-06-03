İçişleri Bakanlığı: Mayıs ayında 141 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Mayıs ayında 6'sı büyük, 47'si orta çaplı 11 bin 971 operasyon yapıldığını, 3'ü mavi, 4'ü turuncu, 9'u gri kategoride aranan toplam 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çataklı, teröristlerden 16'sının sözde yönetici konumunda olduğunu kaydetti.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Mayıs ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren aylık bilgilendirme toplantısında konuştu. İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsal alanda 6'sı büyük, 47'si orta çaplı olmak üzere 11 bin 971, şehirlerde ise bin 756 operasyon yapıldığını belirtti. Çataklı, "Bu operasyonlarda 3'ü mavi, 4'ü turuncu, 9'u gri kategoride olmak üzere toplam 141 terörist etkisi hale getirildi. Bunlardan 16'sı sözde yönetici konumunda. Bunlardan 39'u ölü, 57'si sağ, 1'i yaralı ele geçirilirken, 44'ü teslim oldu. Özellikle Batman kırsalında meydana gelen olayda terör örgütü mensuplarının güvenlik güçlerimizle çatışmadan teslim olmaları örgüt mensuplarının içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından önemlidir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 80'i PKK/KCK, 54'ü DEAŞ, 7'si aşırı sol terör örgütü mensubudur" dedi.'122 SIĞINAK, BARINAK, MAĞARA İMHA EDİLDİ'Çataklı, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 482'sinin tutuklandığını belirtti. Çataklı ayrıca yapılan operasyonlarda 122 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 151 silah, 72 adet mayın, el yapımı patlayıcı, 155 adet el bombası, 2 bin 213 kilogram patlayıcı ve 73 bin 227 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOKİsmail Çataklı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yine Mayıs ayında 10 bin 475 operasyon yapıldığını, 14 bin 866 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan bin 577'sinin tutuklandığını söyledi. Çataklı, operasyonlarda 2 ton 292 kilogram eroin, 2 ton 667 kilogram esrar, 64 kilogram kokain, 113 bin 509 adet sentetik ecza, 142 bin 955 adet captogan, 1 milyon 879 bin 534 adet ecstasy ve 1 milyon 143 bin 689 kök kenevir ele geçirildiğini bildirdi. Çataklı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 533 operasyonda ise 2 bin 309 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını belirtti. Çataklı, operasyonlarda ayrıca 913 bin 934 litre kaçak akaryakıt, 866 bin 909 paket kaçak sigara ele geçirildiğini kaydetti.SİBER SUÇLAR, DÜZENSİZ GÖÇMENLERİsmail Çataklı, siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında 4 bin 959 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, 2 bin 295 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını kaydetti. Çataklı, düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 2 bin 605'i denizlerde olmak üzere toplam 27 bin 536 düzensiz göçmenin yakalandığını, 561 organizatörün gözaltına aldığını belirtti.İLK 5 AYIN TRAFİK VERİLERİİsmail Çataklı, Mayıs ayında meydana gelen 165 ölümlü trafik kazasında 194 kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, 2019 yılının ilk 5 ayı toplam trafik verilerine ilişkin "673 ölümlü trafik kazasında 792 kişi hayatını kaybetti. 60 bin 560 yaralanmalı trafik kazasında 97 bin 343 kişi yaralandı" dedi.BAYRAM BOYUNCA 101 BIN TRAFIK TIMI GOREVLIİsmail Çataklı, bayram süresince 101 bin 223 trafik timi ile 184 bin 825 trafik personelinin görevli olduğunu kaydederek, "Kazaların en yoğun olduğu 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görev başındadır. 25 ilde 126 saat helikopter ve 71 ilimizde bin 565 saat drone ile denetim yapılmaktadır. Yola çıkacak vatandaşlarımıza da emniyet kemerlerini takmalarını, araç kullanırken cep telefonundan uzak durmalarını rica ediyorum" dediBAYRAM ÖNCE 38 DEAŞ MENSUBU YAKALANDIİsmail Çataklı, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çataklı, bir gazetecinin eylem hazırlığındaki 20 DEAŞ'lının yakalandığının anımsatılması üzerine, "Ülkemiz aynı anda hem PKK ile hem FETÖ ile hem DEAŞ ile hem DHKP-C dahil sol örgütlerle mücadeleye devam ediyor. DEAŞ kararlılıkla üzerinde durduğumuz bir terör örgütü. DEAŞ'ın Ramazan ayı ve bayramı içine alan süreçte ülkemize yönelik eylemlerinde artış olduğu yönünde ciddi duyumlar elde edildi. Eylem hazırlığında olan DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bayram öncesi DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen her iki operasyonda yakalanan örgüt mensubu sayısı 38'e yükseldi. Mayıs ayından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ'la bağlantılı 225, dini istismar eden diğer terör örgütleriyle ilgili 25 olmak üzere 250 şahıs gözaltına alındı. Bu sayılar artacak. Hala yürütülmekte olan çalışmalar var" diye konuştu.'BOLU BELEDİYESİ'NDEN YAPILMIŞ YARDIM YOKTUR'Çataklı, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın, Suriyelilere belediye bütçesinden yardım yapılmayacağına ilişkin açıklamasıyla ilgili, "Müfettiş görevlendirildi. Bolu Belediyesi, mülkiye müfettişlerine cevap gönderdi. 2017-2018-2019 yıllarında Bolu'da toplam 20 yabancı uyruklu şahsa gıda yardımı yapılmıştır. 2017'de 19, 2018'e 23 olmak üzere 42 kişiye giyecek yardımcı yapılmıştır. Bu bütün yabancılar, sadece Suriyeliler değil. 1 Nisan'dan sonra da hiçbir Suriyeli yardım talebinde bulunmamıştır. Bu bilgiler de gösteriyor ki Bolu Belediyesi tarafından yapılmış bir yardım yoktur. Bu açıklamanın vicdanla ve insani değerlerle ilgisi yoktur" diye konuştu.KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMALARINA SORUŞTURMAÇataklı, Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda korumalarının görevlerini gereken usul ve esaslara göre yapmadıkları iddiasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, "Genel bir soruşturma yürütülüyor. Bu konu da onun içinde. Devam ediyor. Son raporlar gelmedi. Geldikten sonra değerlendireceğiz" dedi.

- Ankara