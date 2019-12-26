İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı

6 saat önce

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialarına ilişkin müfettişlere bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı, System.String[]

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialarına ilişkin müfettişlere bilgi verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aygün'ün, Yavaş ve CHP'li bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle ilgili iddialarını araştırmak üzere görevlendirilen İçişleri Bakanlığı müfettişleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Aygün'ün bilgisine başvuran Bakanlık müfettişleri, CHP'li Meclis üyeleri ile yapılan görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi aldı ve belgeleri talep etti.

Bakanlık müfettişlerinin, Aygün'ün iddialarında adı geçen CHP'li Belediye Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da bilgisine başvuracağı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Sinan Aygün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı
Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır CHP, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi

Son Dakika Haberleri
01:00 Şili Devlet Başkanı Pinera orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu - Son Dakika
00:56 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:52 "BABA PARASI" GALA GÖSTERİMİNDE İZLEYİCİYLE BULUŞTU - Son Dakika
00:47 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı - Son Dakika
00:42 Fas: "İyi komşuluk politikası çerçevesinde Cezayir'e elimizi uzatıyoruz" - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 01:07:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'den bilgi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]