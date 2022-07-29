Bodrum açıklarında gemi ve motor yata uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Bodrum açıklarında gemi ve motor yata uyuşturucu operasyonu

29.07.2022 14:03

İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum açıklarında uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen Vanuatu bayraklı "Ocean Blue" isimli ticari gemi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bayraklı "Belgor" isimli motor yatta operasyon düzenlendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum açıklarında uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen Vanuatu bayraklı "Ocean Blue" isimli ticari gemi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bayraklı "Belgor" isimli motor yatta operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Temmuz'da Güllük Limanı'na intikal halindeki Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki "Ocean Blue" isimli ticari gemide uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, söz konusu gemiyi takibe aldı. Takip sırasında ekipler, "Ocean Blue" isimli ticari geminin Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı "Belgor" isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, "Ocean Blue" isimli ticari gemiyi durdurdu ancak "Belgor" isimli motor yat, tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya başladı.

Sahil Güvenlik'e ait 4 bot, bir dalış timi ve bir uçak ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopter tarafından söz konusu yat, uzun süren takibin ardından önleme manevralarıyla zor kullanılarak durduruldu.

Bahse konu motor yattaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan arama kararı doğrultusunda ekiplerce motor yat, ticari gemi ve denizde yapılan incelemeler neticesinde denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilogram, jandarma ekipleri tarafından da kıyıda yaklaşık 21 kilogram olmak üzere 81 kilogram kokain ve ayrıca ticari gemide yaklaşık 3 kilogram skunk ele geçirildi.

Ticari gemi, motor yat, deniz ve kıyı şeridinde arama faaliyetleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

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