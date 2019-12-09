Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi"

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi"

İçişleri Bakanlığı, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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