Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş Şenyayla bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş Şenyayla bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
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