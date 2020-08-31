İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan ihraç edildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmiştir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:47 - Kaynak: DHA
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