Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı Müşavirlerinden Muammer Yaşar Özgül'ün Acı Günü

İçişleri Bakanlığı Müşavirlerinden Muammer Yaşar Özgül'ün Acı Günü

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı müşavirlerinden Muammer Yaşar Özgül'ün vefat eden annesi Hatice Özgül, toprağa verildi.

İçişleri Bakanlığı Müşavirlerinden Muammer Yaşar Özgül'ün Acı Günü, System.String[]
İçişleri Bakanlığı müşavirlerinden Muammer Yaşar Özgül'ün vefat eden annesi Hatice Özgül, toprağa verildi.


Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özgül'ün annesi Hatice Özgül için Ulu Camide düzenlenen cenaze merasimine Kütahya Valisi Ömer Toraman, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkez valileri Mustafa Büyük ve Kerem Al, İçişleri eski bakanı Osman Güneş, Emniyet eski Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tayfun Dündar, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Özgül'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Aslanapa Saray köyünde toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Hatice Çarpar, Yaşar, Güncel
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