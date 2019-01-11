İçişleri Bakanlığı Müşavirlerinden Muammer Yaşar Özgül'ün Acı Günü
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı müşavirlerinden Muammer Yaşar Özgül'ün vefat eden annesi Hatice Özgül, toprağa verildi.
İçişleri Bakanlığı
müşavirlerinden Muammer Yaşar
Özgül'ün vefat eden annesi Hatice
Özgül, toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özgül'ün annesi Hatice Özgül için Ulu Camide düzenlenen cenaze merasimine Kütahya
Valisi Ömer Toraman, Afyonkarahisar
Valisi Mustafa Tutulmaz
, Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, Denizli
Valisi Hasan Karahan, Merkez
valileri Mustafa Büyük
ve Kerem Al
, İçişleri eski bakanı Osman Güneş
, Emniyet eski Genel Müdürü Celalettin Lekesiz
, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel
, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu
, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik
, İl Jandarma
Komutanı Tayfun Dündar, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Özgül'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Aslanapa Saray
köyünde toprağa verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:33 Kaynak: AA
Ünal Karaman Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
Fransız Bakan'ın Sarı Yelekliler Açıklaması Gündem Oldu: Arkalarında Dış Güçler Olabilir
Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı
AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı