İçişleri Bakanlığı: Bodrum'daki operasyonda 84 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: Bodrum'daki operasyonda 84 kilo uyuşturucu ele geçirildi

29.07.2022 13:49
İçişleri Bakanlığı: Bodrum'daki operasyonda 84 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ABD bayraklı motor yatın Yunan kara sularına girmek üzereyken durdurulduğu uyuşturucu operasyonunda 81 kilo kokain ile 3 kilo skunk ele geçirildiği açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ABD bayraklı motor yatın Yunan kara sularına girmek üzereyken durdurulduğu uyuşturucu operasyonunda 81 kilo kokain ile 3 kilo skunk ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 26 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Güllük Limanı'na intikal halinde olan Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair bildi alındı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ticari gemi takibe alındı. Takip sırasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ticari gemi durduruldu. Ancak ABD bayraklı motor yat yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya devam etti. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter tarafından motor yat takibe alındı. Yat, uzun süren bir takibin ardından önleme manevraları ile zor kullanılarak durduruldu. Motor yatta bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU DENİZE ATMIŞLAR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde arama yapıldı. Aramalarda denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilo, kıyıda yaklaşık 21 kilo olmak üzere toplam 81 kilo kokain ve ticari gemide yaklaşık 3 kilo skunk ele geçirildi. Yakalanan ticari gemi ve motor yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam ediliyor.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Bodrum'daki operasyonda 84 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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