Şırnak ve Siirt'te 'Eren Abluka-27 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Şırnak ve Siirt'te 1377 personelin katılımıyla, 'Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu' başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak ve Siirt illerinde 'Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıkları'na bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu Timi, Şırnak ile Siirt İl Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Polis Özel Harekat Timleri'nden oluşan 1377 personel görev aldı.

Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Bestler Dereler bölgesi ile Siirt ili Herekol bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 8 mağara, 18 sığınak ve barınakta; 7 jeneratör, anti personel roketatar mühimmatı, 51,5 metre elektrik kablosu, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli büyük tüp, basma düzenekli EYP, 4 mevzi, 4 büyük tüp ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek, imha edildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.