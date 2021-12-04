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Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması - Son Dakika

Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması

04.12.2021 11:22
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin görünür olması, başta asayiş, terör ve narkotik...

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin görünür olması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı "TÜRKİYE GÜVEN HUZUR" uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, metruk binalar, alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde, 52 bin 401 personel ve 241 dedektör köpeği ile 9 bin 543 noktada uygulama yapıldı.

8 bin 753 metruk bina ve 7 bin 399 park-bahçenin kontrol edildiği, 17 bin 862 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 286 umuma açık yere işlem yapıldı. Kontrollerde, 933 aranan şahıs yakalandı, 5'i çocuk olmak üzere toplam 22 kayıp şahıs bulundu. 401 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 92 şahıs gözaltına alındı.

678 araç trafikten men edildi

Uygulamada 124 bin 176 araç kontrol edildi, 5 bin 79 araca işlem yapıldı. 678 araç trafikten men edilirken, 13 aranan araç bulundu.

Uygulamada; çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1. 590 paket kaçak sigara, 9. 480 adet makaron, 3. 967 litre kaçak/sahte içki, 15 adet tarihi eser ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca devre mülk- tatil sektöründe faaliyet yürüten 150 işletme denetlendi.

Türk Polis Teşkilatı olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Asayiş, 3. Sayfa, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ülke Genelinde Eş Zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması - Son Dakika


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