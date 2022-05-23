İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

23.05.2022 10:21
İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi.Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir katıldı.


İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı
İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı
İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı
İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı
YORUMLAR
500
İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam tutarı belli oluyor: Yüzde 40'u bulacak
10:16 Tıbbi yeterliliği olmayan sünnetçi 4 yaşındaki çocuğun cinsel organının yarısından fazlasını kesti
10:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 57,92'ye, dolar tahminini ise 17,57'ye yükseltti
10:06 Henüz nesli tükenmiş sayılmayan 500'den fazla "kayıp" hayvan türü var
10:01 Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
09:52 Hekim göçü durdurulamıyor! Kaliteli hekim sıkıntısı kapıda!
09:50 Korkulan oldu: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor
09:38 Maymun çiçeği hastalığında en büyük risk grubu kim? Uzmanlardan "çoklu cinsel hayat" uyarısı
09:38 Eski MHP'linin dekoltesini eleştirdiği oyuncu Melis Sezen'den bu kez Bali pozları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 10:26:33. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'nda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement