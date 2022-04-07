İçişleri Bakanlığı'ndan 215 belediyeye 'kadın konukevi açın' yazısı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı'ndan 215 belediyeye 'kadın konukevi açın' yazısı

07.04.2022 12:53
İçişleri Bakanlığı'ndan 215 belediyeye 'kadın konukevi açın' yazısı

İçişleri Bakanlığı'ndan 215 belediyeye 'kadın konukevi açın' yazısıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, nüfusu 100 binin üzerinde olan 215 belediyeye kadın konukevi yapılması talebiyle yazı gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 215 belediyeye 'kadın konukevi açın' yazısı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, nüfusu 100 binin üzerinde olan 215 belediyeye kadın konukevi yapılması talebiyle yazı gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 2 Nisan'da 81 il valiliğine 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı' genelgesi gönderildi. Genelgede, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14'üncü maddesinde yer alan 'Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.' hükmü gereğince çalışma yürütülmesi istenildi. Bu kanun çerçevesinde ülke genelinde nüfusu 100 binin üzerindeki 215 belediyenin kadın konukevi yapma zorunluluğu bulunuyor.Bakanlık, genelge doğrultusunda valiliklere ve 215 belediyeye yazı gönderip, kadın konukevi açılmasını istedi. Yazıda kadın konukevi açma zorunluluğu bulunup; henüz bu konuda çalışmaları bulunmadığı tespit edilen belediyelerin 2022'nin sonuna kadar kadın konukevlerini hizmete açmaları gerektiği bildirildi. Yazıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kadın konukevlerinin etkisi vurgulanarak valilere, belediyelerin kadın konukevi açmalarına yönelik çalışmalarının takipçisi olmaları, gerekli koordineyi sağlayarak bu alandaki faaliyetlere ilişkin ilerleme raporlarını iki aylık periyotlar halinde bakanlığa bildirmeleri talimatı verildi.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

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