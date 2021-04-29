İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'görev belgesi' genelgesi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'görev belgesi' genelgesi

29.04.2021 14:34
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'görev belgesi' genelgesi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge gönderdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'görev belgesi düzenlemesi' konulu genelge gönderdi.

Genelgede tam kapanma döneminde de üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı. Muafiyetlerin suiistimal edilmemesinin son derece önemli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için bu iş yerlerinin yetkililerince verilen tüm belgelerin geçerliliğinin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'de sona ereceği ifade edildi. Genelgede görev belgeleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/ fabrika/ imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden 'görev belgesi' başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu iş yeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek. İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek. Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak iş yeri/firma yetkilisine imzalatılacak."3 GÜN GEÇERLİ MANUEL GÖREV BELGESİGenelgede ayrıca, "E-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla 3 gün için geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. E-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; iş yeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu iş yerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla iş yerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak" ifadeleri kullanıldı.'ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANACAK'Düzenlenen görev belgesinin, muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan personel tarafından yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edileceği kaydedilerek, "E-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak" denildi. 'KAMU PERSONELİ GÖREV BİLDİRİM BELGESİ'Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan 'Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi' düzenleneceği ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacağı bildirildi.'CENAZE İZİN HİZMETİ'

Genelgeye göre ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette İçişleri Bakanlığı'nca sunulan hizmetlerden olan E-başvuru sisteminin içerisindeyken erişimi kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi. Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla 'Cenaze izin hizmeti' seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda 'Ölüm belgesi' yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.


İçişleri Bakanlığı, E Devlet, Cenaze, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'görev belgesi' genelgesi - Son Dakika


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