İçişleri Bakanlığı'ndan 'Adres Bildirimi' Uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanlığı yapılan bilgilendirme sonrasında 40 bin 804 kişinin güncel adres bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı yapılan bilgilendirme sonrasında 40 bin 804 kişinin güncel adres bildiriminde bulunduğunu açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada; adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişiye 'ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları' yönünde bilgilendirme yapıldığını hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Bu bilgilendirme sonucunda 40.804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur. Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir." - Ankara

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı

Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu

Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var

Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi