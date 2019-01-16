Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı'ndan 'Adres Bildirimi' Uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Adres Bildirimi' Uyarısı

56 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı yapılan bilgilendirme sonrasında 40 bin 804 kişinin güncel adres bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Adres Bildirimi' Uyarısı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı yapılan bilgilendirme sonrasında 40 bin 804 kişinin güncel adres bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişiye 'ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları' yönünde bilgilendirme yapıldığını hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bilgilendirme sonucunda 40.804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur. Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

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