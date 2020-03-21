İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında 'sosyal mesafe' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında 'sosyal mesafe' uyarısı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında 'sosyal mesafe' uyarısı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında 'sosyal mesafe' uyarısı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan asker uğurlama görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" denildi.

HALAY VE HAVAYA FIRLATMA GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ankara Şehirlerarası Otobüs Teminal İşletesi (AŞTİ), İstanbul Esenler Otogarı ve diğer illerdeki pek çok otogarda asker uğurlayanların halay çekerken veya askere giden kişiyi havaya fırlatırken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefonu)

Ankara otogarındaki asker uğurlamasından görüntü

+++

İstanbul Esenler otogarındaki asker uğurlama görüntüleri

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:42 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tedbirlere uymak hepimizin görevi olmalı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takip çıkardı
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler         
18:01
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya         
17:10
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi         
16:42
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak         
16:13
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi         
16:07
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı         
16:05
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı         
15:53
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti         
15:29
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 14:25:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında 'sosyal mesafe' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]