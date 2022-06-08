İçişleri Bakanlığı'ndan, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasına yalanlama - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı'ndan, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasına yalanlama

08.06.2022 01:49
İçişleri Bakanlığı'ndan, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasına yalanlama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'bireysel silahlanma, ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ile bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısında artış olduğu' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'bireysel silahlanma, ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ile bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısında artış olduğu' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün bir gazetedeki 'Kritik bir süreçteyiz' başlıklı haberde, bireysel silahlanma, ateşli silah ile kesici, delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin verilerin yer aldığı belirtildi. Haberdeki, '2018'den bu yana silah ruhsatı alanların sayısının yüzde 100'den fazla arttığı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada, 2018'de 10 bin 869'u 'silah bulundurma', 39 bin 516'sı 'silah taşıma' olmak üzere verilen toplam silah ruhsatı sayısının 50 bin 385 olduğu belirtildi. 2021'de verilen ruhsat sayısının 16 bin 495'i 'bulundurma', 41 bin 234'ü 'taşıma' olmak üzere toplam 57 bin 729 olduğu belirtilen açıklamada, "Düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları, aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir. Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği ilgili kanun ve yönetmelikte açıkça bellidir. Bu şartlara haiz olmayanlara asla silah taşıma ruhsatı verilmemektedir" denildi.

'TÜRKİYE'DE TOPLAM NÜFUSA GÖRE RUHSATLI SİLAH ORANI YÜZDE 3'

Toplam nüfuslara göre ruhsatlı silah oranlarının yer verildiği açıklamada, İtalya'da yüzde 11,5, Çekya'da 8,3, Almanya'da 6,6, İspanya'da 6,3, Fransa'da 4,8 ve Türkiye'de yüzde 3 olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Yine aynı haberdeki '2021 yılında 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yaşandı. 3 bin 801 olayda 2 bin 145 kişi yaşamını yitirdi' iddiası da abartılmış rakamlarla sunulmuştur. Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık döneme bakıldığında ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş meydana geldiği görülmektedir. 2017'de olay sayısı bin 730 iken, 2021 yılında bu sayı bin 491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de bin 918 iken, 2021'de bin 633'e düşmüştür" ifadelerini yer verildi.


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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasına yalanlama - Son Dakika

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