İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine ilginç yanıt: Işıklarımız hiç sönmüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine ilginç yanıt: Işıklarımız hiç sönmüyor

13.10.2020 22:46
İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine ilginç yanıt: Işıklarımız hiç sönmüyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'ndan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın Enis Berberoğlu kararına göndermede bulunan tweetine göndermeli yanıt geldi. Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" mesajına İçişleri Bakanlığı "Işıklarımız hiç sönmüyor" göndermesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın Enis Berberoğlu kararına göndermede bulunan tweetine yanıt geldi.

AYM Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına atıf yaparak bir paylaşım yaptı. Yıldırım, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. Yıldırım bir süre sonra 'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadelerinin yer aldığı yeni bir tweet daha attı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, AYM ÜYESİNE YANIT VERDİ

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından atılan tweetle "Işıklarımız hiç sönmüyor" denilerek AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın tweetine göndermeli bir yanıt verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesinin 'ışıklar yanıyor' tweetine ilginç yanıt: Işıklarımız hiç sönmüyor

NE OLMUŞTU?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermiş, Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasında direnmişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine ilginç yanıt: Işıklarımız hiç sönmüyor

İçişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu, Engin Yıldırım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı'ndan AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' tweetine ilginç yanıt: Işıklarımız hiç sönmüyor - Son Dakika


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