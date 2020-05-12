İçişleri Bakanlığı'ndan çay üreticilerinin seyahatine ilişkin genelge - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan çay üreticilerinin seyahatine ilişkin genelge - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan çay üreticilerinin seyahatine ilişkin genelge

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 'çay üretici ve müstahsillerinin seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan çay üreticilerinin seyahatine ilişkin genelge, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 'çay üretici ve müstahsillerinin seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderdi. Seyahat kısıtlaması kapsamında yer alan ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticileri, ilk kesim yaş çay hasadı için seyahat izin belgesi almak şartıyla seyahat edebilecek.

Bakanlıktan paylaşılan genelgeye göre; giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan illerde ikamet eden ve ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticileri, 2020 yılı ilk kesim yaş çay hasadı için 19 Mayıs saat 00.00'ten itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere seyahat izin belgesi almak şartı ile seyahat edebilecek.

Çay hasadı için izin belgesi başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Sistemi üzerinden 14 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren başlayacak. Seyahat izin belgesi almak için sadece ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticileri başvuruda bulunabilecek. Çay üreticileri ve müstahsillerinin zorunlu refakatindekiler ve çay üreticilerinin ulaşımını sağlayacaklar ile ilgili de seyahat izin belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecek. Yapılacak başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusu, kendisinin ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticisi olup olmadığı ve beraberindekilerin zorunlu refakatinde olan kişiler arasında olup olmadığı sorgusu, sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak. Covid-19 sorgusunda problem olmayan ve gerekli şartları taşıyanlar için seyahat izin belgesi ayrıca bir onay sürecine tabi olmaksızın sistem üzerinden doğrudan düzenlenecek.

Çay üretici ve müstahsilleri başvuru esnasında çay hasadı için gittikleri illerde 14 gün boyunca ikametleri, çay bahçesi ile çay teslim alanı dışında bulunmayacaklarına; işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyacaklarına, çay alım merkezlerinde maske takacaklarına ilişkin ve benzer hususlara dair taahhütte bulunacak. Seyahat izin belgesi talebinde bulunanlar, bu şartları kabul etmiş sayılacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ  TEK YÖN GEÇERLİ OLACAK

Talepleri uygun görülenlere tek yön geçerli olacak seyahat izin belgesi düzenlenecek. Seyahat izin belgesi düzenlenenlerin 30 gün boyunca gittikleri illerde kalmaları esas olacak. Çay müstahsillerinin ulaşımını sağlayacaklar 72 saat içinde geri dönebilecek.

İZİN BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

İzin başvuruları kabul edilenlere herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın kısa mesaj servisi (SMS) ile bilgilendirme yapılacak. Onaylanan seyahat izin belgeleri yapılacak denetimlerde gerekli kontrollerin sağlanabilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlaması amacıyla eş zamanlı olarak gidecekleri illerin valiliklerine ve genel kolluk birimlerinin veri tabanlarına da iletilecek.

İzin belgesi düzenlenen çay üreticileri, 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'dan itibaren  çay hasadı yapacağı ile seyahat edebilecek.

Haber:  ANKARA,


19 Mayıs, Ankara, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 07:10 Kaynak: DHA


Son Dakika

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