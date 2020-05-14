İçişleri Bakanlığı'ndan Denizli itfaiyesine teşekkür - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür belgesi gönderdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, teşekkür belgesi gönderildi. Arama-kurtarma görevine katılan 6 itfaiye personeline teşekkür belgeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adına AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı ve görevli itfaiye personellerinin katıldığı takdim töreninde konuşan Başkan Osman Zolan, hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaşarak arama-kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiye personeline teşekkür etti.

'DENİZLİ'NİN GÜZELLİĞİ VE ZENGİNLİĞİ'

İtfaiye araç-gereç ve personel bakımından Türkiye'nin en önde gelen belediyeleri arasında olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, sadece Denizli'de değil, talep gelen birçok ilde de çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Başkan Zolan, "Bu Denizli'nin güzelliği ve zenginliğidir. Her çağırılan yere koşuyoruz. Sizlere yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Elazığ'da meydana gelen depremde vatandaşlarımızın imdadına koştunuz. Bu çalışmalarınızdan dolayı da Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey tarafından sizlere teşekkür belgesi geldi. Allah'ım sizlere güç, kuvvet versin, başarılar diliyorum" dedi.