İçişleri Bakanlığı'ndan, Elazığ'a yapılan yardımlar hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan, Elazığ'a yapılan yardımlar hakkında açıklama - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan, Elazığ'a yapılan yardımlar hakkında açıklama

18 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Elazığ depreminin ardından bugüne kadar bölgeye yapılan yardımlar ile ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan, Elazığ'a yapılan yardımlar hakkında açıklama, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Elazığ depreminin ardından bugüne kadar bölgeye yapılan yardımlar ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve AFAD tarafından 122 milyon TL, AFAD ve Türk Kızılay'ın kampanyasında ise 183 milyon 210 bin 904 TL toplandı" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından 'Depremin yaraları hızla sarılmaya devam ediyor' başlığıyla, Elazığ'a bugüne kadar yapılan yardımlar ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve AFAD tarafından 122 milyon TL, AFAD ve Türk Kızılay'ın kampanyasında ise 183 milyon 210 bin 904 TL toplandığı bildirildi. Ayrıca, 76 bin 196 kişiye manevi destek hizmeti sunulduğu, 55 bin 400 depremzedeye ise günde üç öğün sıcak yemek sağlandığı kaydedildi. 5 bin 197 aileye geçici barınma sağlamak için Elazığ'da 4 bin 790, Malatya'da 407 kişiye konteyner sağlandığı da kaydedildi.Ayrıca Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası bölgeye 29 bin 934 çadır, 29 bin 500 ton kömür, 70 bin 469 yatak, 153 bin 328 battaniye, 287 ton odun, 2 bin 100 soba, 102 bin 923 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 105 bin 967 kıyafet ile 116 bin 105 paket hijyen malzemesi ve bebek bezi dağıtıldığı belirtildi.

Haber:  Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,


Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:54 Kaynak: DHA
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