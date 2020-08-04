İçişleri Bakanlığı'ndan 'Halı Saha' açıklaması - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, bazı basın-yayın organlarında halı sahaların açılacağına dair asılsız haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin, 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması zarureti doğduğu bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında TCK 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."