İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'HAZİRAN AYI NORMALLEŞME TEDBİRLERİ' KONULU GENELGE - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, "Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 ile 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak" denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısmi kapanma, tam kapanma ve kontrollü normalleşme dönemlerinde vaka ve hasta sayılarındaki düşüşe dikkat çekilerek, haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşmenin 2'nci etabında alınan kararların saat 05.00'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI'Yayımlanan genelgeye göre kademeli normalleşme döneminin 2'nci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 22.00 ile ­05.00 arasında; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bu kurumlarda ve işlerde çalışan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergah ile sınırlı olacak, muafiyetin kötüye kullanılması durumunda adli ve idari yaptırımlar uygulanacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, zorunlu ihtiyaçların karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlere en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidilebilinecek.Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında satış yapılmayacak.Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici süre için Türkiye'de bulunan yabancıları kapsayacak; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olanlar 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacak.Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altı gençler ve çocuklara, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 ile 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak.Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler ise bu kısıtlamadan muaf tutulacak.ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASISadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Vatandaşların uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz etmeleri yeterli olacak. Seyahat edecek kişilerin, şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecek.Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurularda, yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunulabilecek. Başvurular, sistem tarafından otomatik olarak onaylanacak, cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacak. Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacaklardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacak.Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlar özel araçlarıyla şehirlerarası seyahat yapamayacak ancak zorunlu hallerde Seyahat İzin Kurullarından izin alarak özel araçlarıyla da seyahat edebilecek. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu olanlar ile kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan kişiler, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş ve kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler, ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlük sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişiler zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek ve özel araçlarla seyahat edebilecek.İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİRestoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 ile 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günleri ise 07.00 ile 24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerleri; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu ve faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde kağıt-okey, tavla dahil herhangi bir şekilde oyun oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite sınırına uyulması kaydıyla 1 haziran tarihinden itibaren 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu ve nargile kafeler ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması sağlanacak.Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde; marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri 07.00 ile 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 ile 24.00 saatleri arasında evlere ve adrese servis şeklinde çalışabilecek.EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİHalihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşler ve anaokulları faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecek.KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİKamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00 ile 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan veya dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecek.TOPLANTI, ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR, DÜĞÜNLER VE ZİYARETLERDönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecek. Dönemsel açıdan yapılması zorunlu olan spor kulüplerinin genel kurulları ise; fiziki mesafe ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 metrekare, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla yapılabilecektir. 15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 metrekare, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla izin verilecek.Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler; açık alanlarda; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak; kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren yapılabilecek. Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecek. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacak. Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma ve bakım merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilecek.TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİUçak hariç şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları; araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu kabul edebilecek ve araç içindeki yolcuların oturma şekli, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak. Otobüs, tren vb. şehirlerarası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlamasının tespiti sırasında aynı adreste ikamet eden ve aynı çekirdek aileden olanlar, hesaplamaya dahil edilmeyecek ve yan yana seyahat etmelerine izin verilecek.Şehir içi toplu ulaşım araçları yüzde 50 kapasite sınırlaması ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet gösterebilecek.KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLERŞehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri ile otel, motel, apart otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerleri sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı şekilde olacak ve aynı masada aynı anda açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemek kaydıyla hizmet verebilecekler.Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecek. Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere izin verilmeyecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunanlar sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf olacak.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,