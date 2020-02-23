İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı'nda 'bir yolcunun streç filme sarıldığı' iddiasına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı'nda 'bir yolcunun streç filme sarıldığı' iddiasına... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı'nda 'bir yolcunun streç filme sarıldığı' iddiasına...

35 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Göz İdaresi Genel Müdürlüğü, bazı basın organlarında yer alan İstanbul Havalimanı'nda 'bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edildiği' iddiasına yönelik iki mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı'nda 'bir yolcunun streç filme sarıldığı' iddiasına..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı Göz İdaresi Genel Müdürlüğü, bazı basın organlarında yer alan İstanbul Havalimanı'nda 'bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edildiği' iddiasına yönelik iki mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu yolcunun 21 Ocak tarihinde sahte belge ile Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken engellendiğini belirtti.


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,


"İlgili yabancı 21, 22 ve 27 Ocak tarihlerinde 3 kez geri gönderilmeye çalışılmış ancak direnmesi ve son denemede uçakta giysilerini çıkartması sebebiyle geri gönderilememiş ve hakkında dördüncü defa işlem tesis edilerek 30 Ocak tarihinde geri gönderilebilmiştir. Ancak, tüm bu yaşananlara rağmen böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilemez. İddiayı soruşturmak üzere Bakanlığımızca iki mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. İddianın doğruluğunun tespiti halinde sorumlular ile ilgili derhal gereği yerine getirilecektir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin şirketi, İETT'ye eski otobüs satacak
Manisa'da deprem fırtınası sürüyor! 1 günde 44 deprem meydana geldi Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasında dikkat çeken diyalog: Beni üzüyorsun başkan Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
03:00 Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 03:19:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı'nda 'bir yolcunun streç filme sarıldığı' iddiasına... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]