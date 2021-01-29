İçişleri Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

29.01.2021 15:18
İçişleri Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusuİÇİŞLERİ Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu.

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik 'militan' sözleri üzerine başlayan tartışma sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor, bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yaptı. Bakanlık avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kılıçdaroğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.Öte yandan birçok ilin valisinin de bulundukları illerde Cumhuriyet Savcılıklarına giderek, Berhan Şimşek ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundukları, Ankara Valiliği'nin de Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika

İstifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı "Hakkınızı helal edin" paylaşımı yaptı Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye videolu mesaj: Hodri meydan Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi         
15:49
Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti Juventus, Merih Demiral için Liverpool'un 45 milyon poundluk teklifini reddetti         
15:35
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Durakta bekleyen kız öğrenciyi ara sokağa götürüp istismar etti, eline para tutuşturup kaçtı Durakta bekleyen kız öğrenciyi ara sokağa götürüp istismar etti, eline para tutuşturup kaçtı         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu         
13:44
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor         
12:53
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 16:08:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı'ndan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei