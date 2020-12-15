İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni genelge - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni bir genelgeyi valiliklere gönderdi. 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Balıkçı dükkanları ve balık tezgahları kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet sunabilecek. Avukatlar ve noterler, görevlerinin icrasıyla sınırlı kalmak üzere, sokak kısıtlamasından istisna tutulacak.

Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen 'Covid-19 Salgını' konulu ek genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

31 ARALIK SAAT 21.00'DEN 4 OCAK SAAT 05.00'E KADAR KESİNTİSİZ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASIGenelgede, 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yılbaşında uygulanacak kesintisiz sokak kısıtlamasına ilişkin detaylar, şöyle sıralandı: "Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 31 Aralık 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esaslar, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak."HAFTA SONLARI BALIKÇI, BALIK TEZGAHLARI 10.00- 17.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLABİLECEKGenelgede belirlenen yeni karar uyarınca, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince balıkçılar ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.AVUKAT VE NOTERLER İSİTİSNA KAPSAMINA ALINDISokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yıl sonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine de izin verilecek. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEKYeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.SENDİKALARIN YAPACAĞI GENEL KURUL VE ETKİNLİKLER ERTELENDİDaha önce illere gönderilen genelge ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerdeki genel kurul dahil etkinliklerin 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesi kararına sendikalar da eklendi.

Ayrıca, şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma ve klima sistemlerine UV filtre takılacak, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacak. Havalandırma, klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak. Bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek.