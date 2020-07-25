İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' talimatı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine '2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' konulu talimat gönderildi. Talimata göre; 29 Temmuz-4 Ağustos'ta karayollarında toplam 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

81 İl Valiliğine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı gönderilen '2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' konulu talimatta, koronavirüse yönelik alınan tedbirlere uygun olarak, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerinin sağlanması için yoğun trafik tedbirleri planlandığı ifade edildi. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, tüm vali ve kaymakamların yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı komutan yardımcıları, Jandarma Bölge Komutanları, Jandarma Eğitim- Komando Tugay Komutanları ve daire başkanları, il-ilçe emniyet-jandarma, müdür-komutanların, vatandaşlarla beraber yollarda olacağı, denetimleri yerinde inceleyeceği belirtildi.

162 BİN 832 TRAFİK PERSONELİ GÖREV ALACAKTalimatta, 29 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında 7 gün süreyle 24 saat esasına göre karayolları üzerinde trafik tedbirleri planlandığı ifade edildi. Bu 7 günlük süre içerisinde; genel hizmet birimlerinden takviye alınanlarla birlikte emniyet ve jandarmadan toplam 77 bin 545 trafik ekibi-timi ve 162 bin 832 trafik personeli görev alacağı belirtildi. Bakanlığın illere gönderdiği talimatta diğer alınacak önlemler şu şekilde sıralandı: "Özellikle kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergahlarda alınan trafik tedbirlerinin yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi amacıyla; bayram tatili boyunca 29 polis başmüfettişi, 18 jandarma başmüfettiş-müfettişi, emniyet genel müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 20 ekip görevli olacak. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca 39 personelden oluşan 13 ekip, Jandarma Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca 8 personelden oluşan 4 ekip, güzergahlarda görevli bulunacak. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli generaller, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla görevde bulunanlar görev yerlerinde, izinde olanlar ise iznini geçirdiği il-ilçede jandarma/trafik kontrol noktasını resmi-sivil kıyafetle ziyaret edecek. Merkezden 44 farklı il güzergahına 268, 67 ilden 61 farklı il güzergahına 450 olmak üzere toplam 718 sivil personel tarafından 1436 yolcu otobüsü habersiz olarak denetlenecek."HAVADAN DENETİMLERE AĞIRLIK VERİLECEKEmniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu bayramda da havadan denetimlere ağırlık verileceği belirtilerek, şöyle denildi: " İstanbul Muğla , Afyonkarahisar, Balıkesir Mersin olmak üzere toplam 14 il ile bu illere komşu illerde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1233 saat dronla denetim yapılacak. 78 ilde 767 adet maket-model trafik aracı tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle görünürlüğü artırmak amacıyla kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Maket/model trafik araçlarının etkinliğinin artırılması amacıyla 72 ilde 333 adet Maket/Model Trafik Personeli yerleştirildi. Trafik ekiplerince yürütülecek faaliyetlerde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edecek. Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' esas alınarak gerekli hassasiyet gösterilecek. Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen, 17 ildeki 20 güzergahta tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanarak, bu güzergahlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek."ŞEHİRLERARASI OTOBÜS DENETİMLERİTerminallerde denetimlerin artırılacağı, terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyeceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek, şoförleri kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları, şoförler ise taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları konusunda bilgilendirilecek. Şehirlerarası yolcu otobüsleri ile izin verilmesi halinde B2/D2 yetki belgeli TUR araçlarının; SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, yedek şoför, takograf, cihaza takılı sürücü belgesi-kartının aracı kullanan kişiye ait olup olmadığı titizlikle incelenecek. Otobüslerin karışmış olduğu kazalar da dikkate alınarak, özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontrolleri ve dinlenmeleri sağlanacak. Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi kapsamındaki araçlarla ilgili kısıtlama getirilmesi halinde trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek. Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçlarının trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilmeleri sağlanacak." AVM VE MEZARLIKLARDA TRAFİK TEDBİRLERİ ARTIRILACAKŞehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı kurban satış-kesim alanları, AVM ve mezarlıklarda ilave trafik tedbirlerinin artırılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çocukların cadde ve sokaklarda bulunabileceği göz önünde bulundurularak taşıt/yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları önünde ve üzerindeki uygunsuz park etmiş araçlar kaldırılacak. Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında yaya önceliği/güvenliği konusundaki denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz devam edilecek. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecektir. Tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin ve bunun gibi araçların gerekli tedbir alınmadan trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek. Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz-ışık donanımları ve harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla hedef bölge ve saatlerde denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten menedilecek. Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere özellikle 24.00-02.00 saatleri arasında ağırlık verilecek. Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için vatandaşlar bayram süresince ve tatil döneminde trafik güvenliğine yönelik olarak SMS'ler, kamu spotları, kampanyalar ile sürekli bilgilendirilecek."