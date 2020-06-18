İçişleri Bakanlığı'ndan 'LGS ve YKS' genelgesi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan 'LGS ve YKS' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'LGS ve YKS tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'LGS ve YKS' genelgesi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'LGS ve YKS tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelge ile Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 Haziran'da 09.30-15.00, 28 Haziran'da ise 09.30-18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Genelgede, yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Bu çerçevede LGS ve YKS'nın halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Genelgeye göre; LGS'nin yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşları sokağa çıkmaları kısıtlandı. Anı şekilde 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

ŞEHİRLERARASI BİLET ALANLAR İSTİSNA

Gerek LGS gerekse YKS'ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Vatandaşlar, ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, belirlenecek akaryakıt istasyonları, lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri açık olacak.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan 'LGS ve YKS' genelgesi - Son Dakika

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