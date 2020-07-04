İçişleri Bakanlığı'ndan 'lunapark ve tematik park' genelgesi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan 'lunapark ve tematik park' genelgesi
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgeyle lunapark ve tematik parklar, temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.
"Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin 'lunapark ve tematik parklarla ilgili alınması gereken önlemler' başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak. Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Giriş-çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlar sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak. Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak. Personele, Covid-19'un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda eğitim verilecek. Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışacak. Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı, işletmenin koronavirüs sorumlusu-sorumluları görevlendirilecek."
ANKARA,