İçişleri Bakanlığı'ndan 'lunapark ve tematik park' genelgesi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan 'lunapark ve tematik park' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgeyle lunapark ve tematik parklar, temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen koronavirüsün Türkiye 'de yayılmasını engellemek amacıyla daha önce valiliklere gönderilen genelge ile 'lunapark ve tematik parklar' gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu hatırlatıldı. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı-iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmeleri sağlandığı ifade edildi. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı 'nın 2 Temmuz yazısının yanı sıra Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine 'lunapark ve tematik parklarda uygulanacak tedbirlerin' eklendiği belirtildi. Lunapark ve tematik parkların 6 Temmuz'dan itibaren, gezici olmamak (2020 yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile genelgede belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerine başlayabilecekleri kaydedildi.

ALNIMASI GEREKEN TEDBİRLER

Genelgede, lunapark ve tematik parklarda uyulması gereken tedbirler de şu şekilde sıralandı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin 'lunapark ve tematik parklarla ilgili alınması gereken önlemler' başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak. Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Giriş-çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlar sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak. Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak. Personele, Covid-19'un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda eğitim verilecek. Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışacak. Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı, işletmenin koronavirüs sorumlusu-sorumluları görevlendirilecek."

ANKARA,