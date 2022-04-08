İçişleri Bakanlığı'ndan Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı hakkında çıkan iddialara yalanlama - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı'ndan Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı hakkında çıkan iddialara yalanlama

08.04.2022 13:48
İçişleri Bakanlığı'ndan Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı hakkında çıkan iddialara yalanlama

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait nüfus hizmetlerine ilişkin vatandaşlara destek olan Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait nüfus hizmetlerine ilişkin vatandaşlara destek olan Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait nüfus işlemlerinde vatandaşlara destek olan Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Mobil Nüfus Hizmetleri Araçları'nın vatandaşlık işlemleri ve yabancılara ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Afet, acil durum ve ihtiyaç duyulan alanlarda 5 başvuru masası, 2 Nüfusmatik, güvenli ve şifreli iletişim altyapısı ile günlük 400 işlem kapasiteli Mobil Nüfuz Hizmetleri Aracı Şubat ayında hizmet vermeye başlamış; ilk olarak yaklaşık iki ay başvuru yoğunluğunun bulunduğu Esenyurt'ta ve 3 gün süren Antalya BilimFest'te vatandaşlara hizmet sunmuştur.

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı, Esenyurt'ta bulunduğu süre içerisinde 3 bin, Antalya BilimFest'te ise bini aşkın işlem gerçekleştirilmiştir. Mobil Hizmetleri Aracında vatandaşlar; kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, adres, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, kimlik kartına e-imza yükleme ve tüm nüfuz işlemlerini (doğum, evlenme gibi tescil işlemleri) 'Mobil İlçe Müdürlüğü' mantığında gerçekleşebilmektedir. Ayrıca, afet dönemlerinde afetin yaşandığı noktalara yerleştirilerek vatandaşlarımızın acil nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

Kamuoyuna yansıtıldığının aksine vatandaşlık işlemleri ve yabancılara ilişkin herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Öte yandan, 5 bin 901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunda da vatandaşlık başvuru makamının yurt içinde valilikler olduğu açıkça belirtilmiştir.

Vatandaşlarımıza memnuniyetle sunduğumuz ve vatandaşımızında aynı şekilde ilgi duyduğu bu hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmadan, 'Vatandaşlık veriliyor' gibi manipülatif açıklamalarda bulunulması asla kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

Ayrıca bu açıklamala, siyasi spekülasyon olmakla birlikte, gerçeklik ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'Hayatın Her Anında' vatandaşa 'Siz Bize Gelemezseniz Biz Size Geliriz' anlayışı ile hizmet etmeye devam edecektir."

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner-İHA)

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İçişleri Bakanlığı, Esenyurt, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı hakkında çıkan iddialara yalanlama - Son Dakika


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