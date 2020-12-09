İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı'na ilişkin yeni genelge - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı'na ilişkin yeni genelge

09.12.2020 19:38
İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı'na ilişkin yeni genelge, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca amatör ve sportif amaçlı gerçekleştirilen olta balıkçılığına yönelik tedbirleri içeren genelge yayımlandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca amatör ve sportif amaçlı gerçekleştirilen olta balıkçılığına yönelik tedbirleri içeren genelge yayımlandı. Sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak. Kendileri için belirlenen alanlarda balıkçılık yapan kişilerin maskesiz bulunmasına ve sigara içmesine müsaade edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' konulu genelge gönderdi. Genelgede, son dönemde koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı belirtildi. Türkiye'de de vaka ve hasta sayılarında görülen yükseliş nedeniyle yeni tedbir kararları alındığına vurgu yapılan genelgede, vatandaşlar tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetlerinin başta İstanbul olmak üzere sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olduğu ve bu durumun da salgının bulaşma riskini artırdığına dikkat çekildi.

Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesi esas olduğu belirtilerek, bu çerçevede amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak yeni kararlar alındığı ifade edildi.EN AZ 3 METRE MESAFE BIRAKILACAKBuna göre; olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak. Bu doğrultuda boya, yapışkan yer etiketi gibi gerekli yer işaretlemeleri ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilecek. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek.'MASKESİZ BULUNULMASINA VE SİGARA İÇİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK'Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmaları sağlanacak. Bu alanlarda maskesiz bulunulmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu hususlarla ilgili uyarı ve ikazlarla bulunulacak. Uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanacak. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenecek.

Genelgeye göre ayrıca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Haber: ANKARA,


İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Zabıta, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı'na ilişkin yeni genelge - Son Dakika


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