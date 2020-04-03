İçişleri Bakanlığı'ndan 'şehir giriş-çıkış yasağı ve yaş sınırlaması' genelgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan 'şehir giriş-çıkış yasağı ve yaş sınırlaması' genelgesi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan 'şehir giriş-çıkış yasağı ve yaş sınırlaması' genelgesi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması ve 81 il için de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesini içeren genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'şehir giriş-çıkış yasağı ve yaş sınırlaması' genelgesi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece 24.00'ten itibaren giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması ve 81 il için de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesini içeren genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valilğine 'Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması' konulu genelge gönderdi. Genelgede, fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketlilik ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati öneme haiz olduğuna dikkat çekildi. Aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin arttığı, vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına neden olunduğu belirtildi. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alındığı ve uygulandığına vurgu yapıldı. Gelinen noktada salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirler için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiğine işaret edildi.

31 İLE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddeleri kapsamında alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

"Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ( Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak için; kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır. Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır."

HANGİ DURUMLARDA SERBEST

Genelgede, söz konusu illere giriş çıkış yapılacak durumlar ise şöyle belirtildi:

"Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir."

Bunların dışında Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla toplanan 'İl Pandemi Kurulları'nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanların da Valilik/ Kaymakamlık tarafından düzenlenecek 'Seyahat İzin Belgesi' ile giriş/çıkış yapabileceği belirtildi.

20 YAŞ ALTINA SINIRLAMA

Genelgede, tüm il ve ilçelerde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren geçici olarak yasaklanacağına işaret edilerek, "Tüm illerde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi Kurulunda görüşülmesi, İl Pandemi Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır" denildi.

MASKE ZORUNLULUĞU

İl ve ilçelerde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde vatandaşlar ve çalışanları maske ile gireceğine vurgu yapılarak, "Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli olacaktır. İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir" denildi.

Genelgede söz konusu tedbirlerin hızlıca alınması, kararlara uymayanlara, aykırılığın durumuna göre idari ve adli işlem yapılması istendi.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:33 Kaynak: DHA

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