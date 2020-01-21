İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şehit' ve 'Gazi' genelgesi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da 'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerinin kullanılabilmesi için izin alınmasını istedi.

'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kapsamında Dernekler Kanunu'nun 28'inci maddesinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle dernek adlarında 'Şehit' ve 'Gazi' kelimelerinin de tıpkı 'Türk', 'Türkiye', 'Milli', 'Cumhuriyet', 'Atatürk' ve 'Mustafa Kemal' kelimelerinde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı'nın izniyle kullanılabileceği hüküm altına alındı. İçişleri Bakanlığı, yapılan bu değişiklik üzerine 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgede, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulandığı belirtildi. Bu nedenle derneklerde olduğu gibi sendikaların da isimlerinde söz konusu kelimeleri kullanmak istemeleri halinde İçişleri Bakanlığı'ndan izin almaları gerektiği vurgulandı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede, bu kelimeleri izinsiz kullanan sendikaların uyarılması, uyarılmalarına rağmen kanuna aykırı hareket eden sendika ve sendika yöneticileri hakkında adli ve idari işlem yapılması istendi.