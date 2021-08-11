İçişleri Bakanlığı'ndan 'sel' bölgesindeki vatandaşlara uyarı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan sağanakların devam etmesi nedeniyle, vatandaşları bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgesindeki yolları kullanmamaları konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.