İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu

04.05.2021 15:58

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, marketlerde zorunlu temel ihtiyaç dışındaki ürünlerin satışı durduruldu. Ancak sosyal medyada sigara satışına yönelik kısıtlamanın gelip gelemeyeceği merak konusu oldu. İçişleri'nden gelen açıklamayla, bunun gerçeği yansıtmadığı ve tamamen dedikodu olduğu söylendi.

İçişleri Bakanlığı, 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

BİRÇOK ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI

Daha önceden alkollü ürünlerin satışı yasaklanmış, dün gece de yayınlanan genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği duyuruldu. Buna göre marketlerde elektronik eşya, hırdavat, giyim, aksesuar, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünler tam kapanma boyunca satılamayacak.

"SİGARA SÖYLENTİLERİ DEDİKODUDUR"

Bu kararların sonrasında "Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, market önlemlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti. Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

ONLINE SATIŞ DEVAM EDECEK

Alınan tedbirlerin canlı bir süreç içerisinde gerçekleştiğini vurgulayan Çataklı, ''Nerelerin kapanıp kapanmayacağı, cumartesi - pazarın aynısı tam kapanma sürecine yansımış oldu'' açıklamasında bulundu. Yeni bir genelgeyle hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirlediklerini ve amacın kalabalık oluşmasını engellemek olduğunu ifade eden Çataklı, ''Online alışverişlerle ilgili durum şu an söz konusu değil'' dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu

İçişleri Bakanlığı, Sigara, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Yıkım yapılan binada duvar delindi, ortalık moloz yığınına döndü Yıkım yapılan binada duvar delindi, ortalık moloz yığınına döndü Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Çin Aşısı'nı ön değerlendirme sürecine aldı Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu

Son Dakika Haberleri
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
15:53 Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi
15:48 Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti
15:34 Uzman isim uyardı! Bel ağrılarına dikkat, fıtığa dönebilir
15:34 Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum
15:28 Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı
15:13 İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor
15:09 Sadakatsiz dizisinin unutulmayan tokat sahnesine Yasak Elma'dan eğlenceli gönderme
Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!         
16:31
'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı         
16:27
GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı GS TV çıldırdı! Belhanda'nın ardından Burak Yılmaz'ın gollerine de sansür uygulandı         
16:06
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil         
14:33
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor         
11:30
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 16:38:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement