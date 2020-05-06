İçişleri Bakanlığı'ndan, 'sokak kısıtlaması' istisnalarına ilişkin genelge - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakiler için uygulanacak istisnaları içeren bir genelge hazırladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 81 ildeki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olanlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Yine sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Genelgede, valiliklerden özellikle 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatlerinde, bu grubun dışında kalan vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme ve kampanya yapılması istendi. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların, dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin illerde yapılaması da valiliklerden istedi.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari işlem uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisi üzerine alınan kararlar çerçevesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar; 22 Mart, 20 yaşın altındaki vatandaşlar da 4 Nisan'dan beridir, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutuluyordu.

Haber: ANKARA,