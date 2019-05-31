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İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne 'Dersim' soruşturması

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne 'Dersim' soruşturması, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirildi.
Tunceli Belediye Meclisi, 7 Mayıs 2019 günü yaptığı olağan toplantısında Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesi yönünde karar aldı. Erzincan İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı almasının ardından İçişleri Bakanlığı da, kararla ilgili soruşturma başlatarak, müfettiş görevlendirdi.
İçişler Bakanlığı, Tunceli Belediye Meclisi'nin aldığı 'Dersim' kararının belediye meclisinde oylanması ve oylama sırasında karara 'evet' oyu veren meclis üyeleriyle ilgili soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirdiği müfettişin Tunceli'ye gelerek soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği Mülkiye Başmüfettişi'nin dün Tunceli Belediyesi'ne giderek gerekli belgeleri aldığı, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile bir süre görüştüğü bildirildi. Müfettiş, soruşturmasını Tunceli Valiliği'nde yürüttüğü, bugün Belediye Meclisi'nde 'Dersim' kararına evet oyu veren 9 belediye meclisi üyesinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi. 


 


- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:25 Kaynak: DHA
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