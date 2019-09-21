Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin go¨rev aldığı "Aranan Şahıslar...
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İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin go¨rev aldığı "Aranan Şahıslar...

36 dakika önce

İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin go¨rev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin go¨rev aldığı

İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin go¨rev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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