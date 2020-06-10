İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere 'asker uğurlama' uyarısı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıyla, asker uğurlama törenlerinde daha önce gönderilen genelge kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasını, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem uygulanmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, son günlerde görülen asker uğurlamaları görüntüleri üzerine 81 il valiliğini bir kez daha uyardı. Yapılan açıklamaya göre, bakanlıktan valiliklere gönderilen yazıda, Türkiye'nin, salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiği, virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Salgın riskinin halen devam ettiğine işaret edilen yazıda, yeni dönemde de maske, mesafe ve hijyen kurallarının hayati önem taşıdığı bildirildi. Salgınla mücadelede tüm kesimlerin tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkat çekilerek, özellikle toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin salgın riskini artıracağı, bu tür faaliyetlerin hala kısıtlama kapsamında olduğu anımsatıldı.

ALINAN KARARLARA UYMAYANLARA İDARİ VE ADLİ İŞLEM

Son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle kamuoyunda bu konudaki kısıtlamanın kalktığı algısının oluştuğu ifade edilen yazıda, 21 Mart tarihinde, ülke genelindeki valiliklere gönderilen asker uğurlaması ile ilgili genelgenin hala yürürlükte olduğu hatırlatıldı. Söz konusu genelge ile askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreliğine kısıtlandığı/ yasaklandığı anımsatıldı.

Valiliklerden, daha önce gönderilen genelge kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, alınan kararlara uymayanlara da idari ve adli işlem yapılması istendi.